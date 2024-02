Daniele Caprio | il ragazzo morto di tumore a 17 anni a cui Geolier dedica la sua esibizione

L'attore ha dato l’impressione di esercitare il controllo su ogni gag, di non essere stato trascinato suo malgrado in quella dimensione surreale che appare Sanremo a chi lo vede dall’estero.inviato a Sanremo «Ora siamo 1 a 1, vediamo come va a finire: la gara esiste, inutile barare». Emanuele Palumbo da Secondigliano, 23 anni, siede al tavolo della pizzeria scelta ...Il rapper napoletano, sul palco dell’Ariston, ha ricordato il 17enne scomparso pochi giorni fa: «Provo un dolore immenso per la sua morte» ...