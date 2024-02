D’Angelo premia i colleghi spezzini vincitori nei campionati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sorridente, disponibile, affabile. Il tecnico aquilotto Lucaha conquistato la platea degli allenatorinel corso di una conferenza organizzata dall’Aiac del presidente Alteo Bolognini, andata in scena ieri al centro sportivo ‘Ferdeghini’. Per l’occasionehato gli allenatoridei rispettivinella stagione 2022-23: Enrico Barilari (Sestri Levante, Serie D), Francesco Quaranta (Beverino, 1° cat.), Valter Lunghi, (Brugnato, play-off 2ª categoria), Stefano Strata (Mulazzo, play-off 2ª categoria toscana), Valerio Puccetti (Canaletto, Under 15 regionale), Lorenzo Feltrin (Don Bosco, Under 15 regionale), Giuseppe Chiappucci e Michele Maggiari (rappresentativa Liguria Under 19). Prezioso il contributo degli sponsor: ’Tutto Gelato’ e ...