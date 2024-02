Damiani su Leao | «Forte ma si perde in un bicchiere d’acqua»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Oscar, agente di calciatori, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di(compreso il futuro) e Kvaratskhelia Oscar, agente di calciatori, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di(compreso il futuro) e Kvaratskhelia. Le sue dichiarazioni:– «Dovrebbe farne 15-20 all’anno. È un giocatore molto, con grandi potenzialità che non riesce a mettere in campo con continuità. Fa grandi giocate e poi siin un. Psg? La Ligue 1 è meno tattica, gli avversari fanno meno raddoppi. Quindi sì, nel PSG sarebbe devastante. Oggi non è al livello dei grandissimi ma può diventarlo». KVARATSKHELIA – «Giocatore potenzialmente determinante che ha le qualità per finalizzare o mettere un compagno ...