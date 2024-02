Dal Nord Africa all’Europa è emergenza siccità

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’ultimo allarme sulla crisi idrica, che sta colpendo ampie zone del bacino mediterraneo arriva dall’European Drought Observatory. Dall’Italia insulare all’Algeria, passando per il Marocco fino alla Spagna Sud-Orientale, Baleari comprese, il 16,1% dell’Europa è a rischio. Mentre nell’1,2% del territorio è già allarme conclamato. La black list contempla Murcia, Regione Valenciana, Maiorca (in Spagna) oltre alla Sicilia (in Italia). Nell’iberica Catalogna, dove non piove significativamente da tre anni, sono già scattate restrizioni sull’uso civile dell’acqua, mentre gli invasi marocchini trattengono solo il 23,2% della capacità (nel siccitoso inverno 2023 erano al 31,5%!) a causa di un deficit pluviometrico pari al 70% rispetto alla media. Dall’Italia insulare all’Algeria, passando Marocco e Spagna Sud-Orientale, Baleari comprese, il 16,1% dell’Europa è a rischio ...