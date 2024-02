Da Santanche a Tajani | da Abodi fino a Lollobrigida | ecco la colletta dei ministri di Meloni per salvare il golf dal fallimento post Ryder Cup

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Terme di Caracalla. Seduti al tavolo in prima fila, vestiti in abito da sera, iSantanché e. A metà cena di gala, tra una portata di pesce e l’altra, la tartare di tonno e il ragù di scorfano, tutto rigorosamente innaffiato di champagne Moët & Chandon, passa il cestino per le offerte: come nelle riffe di paese, o la questua in chiesa durante la messa, solo che il beneficiato dell’elemosina è la poveraCup. Un milioncino di qua e uno di là, un obolo per dicastero al fine di raggiungere la cifra mancante: altri cinque milioni e mezzo di euro, ladel Governoperilitaliano. Non sarà andata proprio così ma è più o meno quello che è successo intorno alla ...