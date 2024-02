Da Firenze a Sanremo | ' Ti volevo dedicare' approda nella Riviera dei Fiori

Secondo indiscrezioni "Chiagne" sarebbe stato rifiutato al festival l'anno scorso: "In realtà non è stato presentato - spiega Geolier - ci abbiamo pensato ma non era il momento giusto. L'anno scorso ...La Juventus, tramite X, ha rivelato che il goal of the day porta la firma di Federico Bernardeschi: "A Firenze il primo gol nella vittoria del 2018 lo firma ...I vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti dalle ore 18 nel comune di Montespertoli, in via di Virginio, per un incendio di un edificio industriale adibito alla produzione di ...