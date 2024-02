Da dove viene il fascino di Hallelujah | uno dei brani con più “cover” di sempre | stasera anche a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Per la serata delledi, i Santi Francesi duettano con Skin (Skunk Anansie), reinterpretando insiemedi Leonard Cohen. «È un capolavoro che nel tempo ha conosciuto molte versioni fedeli all’originale, noi avevamo il desiderio di realizzarne una diversa da quelle che si sono susseguite nel tempo, più struggente e “attaccata al terreno”. Ci piace l’idea di portare su quel palco una canzone il cui testo, negli anni, ha spesso assunto significati lontani dall’originale, provando a riconsegnare a quelle parole la loro vera essenza, quella di un desiderio di affermazione della vita». Ed effettivamente Cohen aveva dichiarato più volte che la canzone era nata proprio dalla fede profonda nell’esistenza e dalla voglia di confessarla non in modo religioso e formale, ma con entusiasmo e passione. ...