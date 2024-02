Da Baci Perugina | Non devo scusarmi Botta e risposta tra Cecchettin e Amadeus

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La co-conduttrice della quarta serata sarà Lorella Cuccarini: "È un'emozione sempre fortissima, ma ora spero di avere un po' di esperienza in più"

La seconda puntata del Festival di Sanremo con l’esibizione del cast di ‘ Mare Fuori ’ che per l’occasione ha recitato uno scritto di Matteo Bussola ... (tpi)

Su Instagram la sorella di Giulia Cecchettin ha duramente critica to le "parole dell'amore" lette sul palco dell'Ariston dagli attori della fiction ... (ilgiornale)

Venezia, 9 febbraio 2024 – Polemica sui social per lo spazio dedicato al tema della violenza sulle donne al Festival di Sanremo . E ad accusare lo ... (ilrestodelcarlino)

Le "nuove regole dell?amore" portate sul palco di Sanremo 2024 dal cast di Mare Fuori nella prima seraata del Festival non sono piaciute a Elena ... (leggo)

Ha rilanciato una storia della scrittrice e attivista Carlotta Vagnoli in cui “le parole sull’amore” dei ragazzi del cast di Mare fuori vengono definite “roba da baci Perugina”. Gli attori della serie ...Roma, 9 feb. (askanews) – “Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro l ...Roma, 9 feb. (askanews) - "Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull'amore. Ma l'amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro ...