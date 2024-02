Da Bach a Verdi Il piano accompagna il tenore-violista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Domenica alle 16.30, in sala Maddalena, sarà ospite dell’associazione Amici della Musica il “Duo Sensale’s“, un duo che è quasi un trio. Infatti Davide Sensales (nella foto), è siasia, diplomato con lode in entrambe le discipline. Insieme alla pianista Angiolina Sensale si esibirà da, da Massent a Puccini e Schubert. Ingresso 7 euro, prenotazioni a [email protected] , o al 340/5946486. Davide Sensales, cometiene concerti in diverse formazioni cameristiche e sinfoniche e come cantante partecipa a produzioni teatrali, alla Scala e al teatro Alighieri di Ravenna. Angela Sensale, diplomata inforte al Conservatorio di Milano, ha tenuto mille concerti in 25 Stati e insegna al Conservatorio di Piacenza.