Curva Nord Pisa | Continueremo a sostenere la squadra allo stadio solo in trasferta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 - I gruppi dellapubblicano un nuovo comunicato. Riceviamo e pubblichiamo: Ecco le parole dei gruppi organizzati: "Abbiamo preso atto, in questi giorni, del silenzio della società, a tutti i livelli. Abbiamo anche capito che non c’è la volontà da parte di qualcuno di trovare soluzioni immediate, come ad esempio una deroga alla capienza, formula già accettata e più volte adottata in passata, naturalmente quando faceva comodo un po’ a tutti. A maggior ragione avrebbe senso adesso, perché nelle occasioni precedenti i lavori non erano nemmeno all’orizzonte, mentre a questo giro sono stati già annunciati e finanziati. Coerenti con quanto annunciato,lasoltanto in ...