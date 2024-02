Cresce l’occupazione | ma resta determinata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) E’ un’occupazione chema che non diventa mai ‘grande’ o di qualità: il tempo determinatola forma di assunzione preferita dalle aziende apuane, con il grosso che si concentra nel settore del turismo, mentre il lavoro stabile, quello a tempo indeterminato, non sfonda. E’ in sintesi l’analisi del segretario della Cisl Toscana Nord, Andrea Figaia, sui dati del Sistema informativo lavoro della Regione Toscana relativi ai primi tre trimestri del 2023 e nel confronto con i due anni precedenti. Un approfondimento che serve al sindacato per verificare ‘a posteriori’ quelle che sono le previsioni sul mondo delle imprese e del lavoro elaborate dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, da cui emergerebbe che "il lavoro c’è ma si fa fatica a trovare i profili professionali richiesti". Guardando ai numeri, il 2023 ha fatto segnare un record di ...