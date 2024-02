Cozze al bergamotto | ombrina al lime e zuppa di mozzarella e gamberi A Milano nel week end si festeggiano gli agrumi con il Fai

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Con le bucce d'arancia si può fare un oggetto di raffinato design. Con cedri e bergamotti si possono realizzare ricette innovative e impensabili. E con il ritratto di tre limoni si può riempire una parete, versione fotografica e contemporanea delle still life di una volta. Benvenuti nel magico mondo degli, cui sabato 10 e domenica 11 ail Fondo per l'Ambiente Italiano dedica per il dodicesimo anno l'evento che ne racconta la poliedrica bellezza.viene ospitato nella suggestiva cornice di Villa Necchi Campiglio, in via Mozart. costruita negli anni Trenta su progetto del grande Piero Portaluppi. Luoghi dell'esposizione sono il giardino, il campo da tennis coperto e i sotterranei, in genere inaccessibili. E già questo meriterebbe una gita. Pochi prodotti della terra si identificano con il Mediterraneo quanto gli ...