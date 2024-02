Covid Italia | bollettino ultima settimana | 2 992 casi e 95 morti

(Adnkronos) – ricoveri Covid in discesa del 26% nell’ultima settimana. La rilevazione della rete sentinella della Fiaso segna una curva in ... ()

(Adnkronos) – Continua a diminuire l'incidenza di Covid in Italia . Nella settimana dall'1 al 7 febbraio è pari a 5 casi per 100.000 abitanti, in calo ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Continua a diminuire l’incidenza di Covid in Italia . Nella settimana dall’1 al 7 febbraio è pari a 5 casi per 100.000 abitanti, in ... ()

Sono meno di 3.000 i nuovi positivi registrati in Italia in una settimana. Gli ultimi dati del bollettino Covid.Il quadro in uno studio italiano su oltre 2000 pazienti avviato due anni fa. Ecco i principali sintomi fisici e psicologici riscontrati a 18 mesi di distanza dall'infezione ...La Guardia di Finanza dell'Aquila ha scoperto una truffa sui fondi Covid e sequestrato beni per 115mila euro per somme ricevute indebitamente da alcuni tesserati di un'associazione sportiva dilettanti ...