Covid Italia | bollettino ultima settimana | 2 992 casi e 95 morti

(Adnkronos) – Continua a diminuire l'incidenza di Covid in Italia . Nella settimana dall'1 al 7 febbraio è pari a 5 casi per 100.000 abitanti, in calo ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Continua a diminuire l’incidenza di Covid in Italia . Nella settimana dall’1 al 7 febbraio è pari a 5 casi per 100.000 abitanti, in ... ()

L’AQUILA – Il Gruppo della Guardia di Finanza di L’Aquila, diretto dal Ten. Col. Luca Lauro, ha condotto un’attività di Polizia Giudiziaria, dapprima d’iniziativa e, successivamente, ...Sono meno di 3.000 i nuovi positivi registrati in Italia in una settimana. Gli ultimi dati del bollettino Covid.La Guardia di Finanza dell'Aquila ha scoperto una truffa sui fondi Covid e sequestrato beni per 115mila euro per somme ricevute indebitamente da alcuni tesserati di un'associazione sportiva dilettanti ...