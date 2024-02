Costacurta | «Vi svelo chi vincerà lo scudetto»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Alessandro, ex difensore del Milan, ha parlato al Corriere della Sera della lottanel campionato di Serie A Alessandro, ex difensore del Milan, ha parlato al Corriere della Sera della lottanel campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Campionato finito? Direi di no, intanto c’è la corsa al quarto posto che è bellissima, aperta e con tante squadre coinvolte e in corsa fino alla fine, dall’Atalanta alla Lazio. Per il titolo, invece, da tempo sostengo che anche qualora si accorciassero le distanze fra i nerazzurri e chi insegue, alla fine se lo aggiudicherebbe comunque la squadra di Inzaghi. La seconda stella è un obiettivo dichiarato dal management nerazzurro dall’inizio della stagione. Qualora a un certo punto fossero costretti a scegliere la competizione ...