Costacurta | “Paragone Calhanoglu-Pirlo? Andrea un fuoriclasse”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Alessandro, ex difensore del Milan, ha parlato proprio della lotta al titolo e anche dei rossoneri. Le sue parole su

Ai microfoni di Sky Sport l'ex calciatore Alessandro Costacurta ha elogiato uno dei migliori calciatori del campionato.Il Corriere dello Sport si sofferma sul derby d'Italia di Kenan Yildiz. Ogni tanto Max mette i giovani al tondino, come si dice nell’ippica, a rifiatare. La panchina con l’Empoli, ...Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale italiana, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla sfida tra Milan e Bologna in un'intervista a SkySport. Ha elogiato le prest ...