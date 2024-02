“Così ha vinto lei” Sanremo 2024 | Emma regina | si prende l’Ariston senza nemmeno cantare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024), terza serata andata. Conconsacrata “”, nonostante non abbia cantato ma solo introdotto i colleghi sul palco del. Già, una delle novità di questa edizione, la sesta e ultima (pare) targata Amadeus, è proprio questa: il conduttore e direttore artistico ha deciso di far presentare i cantanti tra loro nelle sere in cui non si esibiscono. E la ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha fatto di più. Come fa notare uno dei tanti utenti che ha ripostato il video del suo ingresso sulla piattaforma X,è “scesa con la consapevole che stasera avrebbe fatto crollare il palco dele l’app del Fantaper i punti”. Del resto la cantante salentina è ormai diventata una professionista di questo gioco che fa ...