Cos’è la nuova Disability card europea | chi la potrà usare e quando sarà disponibile

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Prendono forma lae la Carta parcheggi per persone con disabilità, che dovrebbero semplificare i viaggi nell'Unioneper chi ha una disabilità. Renderanno possibile avere le stesse agevolazioni in tutti gli Stati Ue, ma bisognerà aspettare ancora per l'entrata in vigore.