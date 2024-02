Cosa significa la matita a Sanremo | perché gli artisti l’hanno portata sul palco

(Di venerdì 9 febbraio 2024)la, scambiata fra alcuniin gara nella terza serata del Festival di questa edizione 2024? In tanti avranno notato il gesto simbolico di diversi cantanti presenti sule si sono chiesti se, a quegli episodi, si associasse il Fanta. In realtà è cosi, ma la motivazione non è affatto solo goliardica, semmai abbastanza seria. I canali social del Fantahanno chiaritola, in maniera molto chiara. Intanto c’è da dire che l’iniziativa si è legata solo alla terza serata del Kermesse e neanche a caso. Proprio l’oggetto scambiato tra glisimboleggia la...

Cosa urla il Quarterback E’ in questa fase che entra in ...Heisman scelse “Hike” (che significa anche “sollevarsi” o “tirarsi su” in inglese) perché era breve e facile da urlare. Durante la prima ...Angelina Mango, in gara con La Noia, a Sanremo 2024 cita la cumbia della noia.Carlos Alcaraz oltre a essere un fenomeno del tennis è anche un campione di umiltà. Sui social è comparso un video in cui lo si vede pulire le righe del campo al termine dell’allenamento.