Cosa farà Bandecchi e con chi si candiderà alle Europee

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Stefano Bancecchi ha formalizzato oggi le dimissioni da sindaco di Terni. Nei prossimi mesi sarà impegnato per la campagna elettorale per le, per le quali sicome capolista in tutte le circoscrizioni, con il simbolo di Alternativa Popolare.