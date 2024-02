Cosa è successo ieri sera a Sanremo | gli highlights della terza serata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il terzo ciack74esima edizione Festival diparte nel solco delle polemiche. Amadeus è piccato. "Si è parlato molto, troppo secondo me, di John Travolta e non si è data la giusta importanza alla testimonianza di Allevi", dice il conduttore e direttore artistico. E cita il pianista: "Del giudizio degli altri non ci preoccupiamo". Fiorello la chiude con humor: "Ama, se avessimo scippato due anziane fuori dalle poste ci avrebbero insultato di meno. È uscita una notizia secondo cui lo sketch del 'Ballo del qua qua' è stata lapeggiore successa alle paere dopo la caccia". Un'ovazione del pubblico in sala all'Ariston accoglie il nome di Angelina Mango con 'La noia' in cima alla top 5 svelata alla fine, il meccanismo di voto è stato lo stessoprecedente. Ma le cinque ore di ...