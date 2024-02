Corsico | rubano un furgone e provocano un incidente | caccia a due pirati della strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(Milano) – Hanno provocato une sono fuggiti: la polizia locale è sulle tracce dei due uomini in fuga. Ierano a bordo di unrubato e hanno travolto una Fiat 500 guidata da una 51enne che, per fortuna, non ha riportato gravi ferite. L'è avvenuto giovedì sera, pochi minuti prima delle 19.30, all’incrocio tra via Visconti di Modrone e via Ugo Foscolo. L'impatto è stato devastante per la Fiat 500, tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna alla guida, rimasta incastrata tra le lamiere. Per fortuna, nonostante l’impatto, la 51enne non ha riportato gravi ferite ed è stata accompagnata per controlli all’ospedale San Paolo. La polizia locale di, intervenuta in pochi istanti sul posto, ha messo in ...