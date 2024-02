Correggio | bar e locali vietati per due anni a 28enne violento

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(Reggio Emilia), 9 febbraio 2024 – Bar e luoghi pubblicia un uomo di 28, abitate a, colpito da un provvedimento del Questore di Reggio per motivi di sicurezza legati a turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non potrà neppure stazionare nelle vicinanze di esercizi pubblici, distese estive comprese, per almeno due. Il giovane si è reso protagonista di atteggiamento violenti, molesti, minacciosi a più riprese negli ultimi due. Già nell’estate del 2022 aveva collezionato diverse denunce, con comportamenti violenti perfino quando era stato portato in caserma. L’estate scorsa aveva minacciato gestore e clienti di un bar, con il rischio che la situazione potesse degenerare, frantumando bicchieri, rompendo bottiglie, mettendo a soqquadro i ...

Correggio (Reggio Emilia), 9 febbraio 2024 – Bar e luoghi pubblici vietati a un uomo di 28 anni, abitate a Correggio, colpito da un provvedimento del Questore di Reggio per motivi di sicurezza legati ...Non potrà entrare in un bar, così come in un dehor, e non potrà nemmeno stazionare nelle loro immediate vicinanze per 2 anni. Il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intra ...CORREGGIO (Reggio Emilia) – La sera del 6 agosto scorso avevano provato a entrare prima in un’edicola e quindi in un bar di viale Saltini, arrecando diversi danni ma senza riuscire nel loro intento. L ...