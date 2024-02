Correa | per il Marsiglia prosegue la corsa Champions League | l’Inter osserva

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilscende in campo questa sera alle 21 contro il Metz per continuare la rinalla, distante però 7 punti., anche per la situazione legata al riscatto di JoaquinEUROPEA – Illa sua rin, nella speranza di arrivare al terzo posto che varrebbe la. Questa sera la sfida in casa contro il Metz, che ancheseguirà per capire la situazione di Joaquin, il cui obbligo di riscatto scatta nel caso di qualificazione allada parte dei marsigliesi. In ogni caso, questa sera l’argentino partirà soltanto dalla ...

Il calciomercato di gennaio serve anche per prenotare i colpi per l’estate: uno di questi potrebbe essere Angel Correa in Serie A. Ci sono tanti ... (rompipallone)

Correa è di nuovo a disposizione del Marsiglia, che però nel 2024 in Ligue 1 ancora non ha vinto. E questo è un problema a cascata anche per ... (inter-news)

