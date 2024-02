Corea Nord | Kim | Sud nemico principale | pronti a occuparlo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il leaderno Kim Jong-un ha nuovamente definito ladel Sud il "" di Pyongyang e ha promesso di proteggere il suo Paese attraverso la forza piuttosto che attraverso i negoziati. Lo rendono noto i media statalini, citati dall'agenzia di stampa sudna Yonhap. Le osservazioni di Kim sono arrivate mentre ilha recentemente abbandonato la sua politica decennale di ricerca della riunificazione con il Sud e ha chiesto di codificare l'impegno ad "occupare completamente" il territorio sudno in caso di guerra. "Definire i burattini sudni come ilprimario più dannoso e come indiscutibile...

La Corea del Nord testa più missili Cruise in mare. A renderlo noto è lo Stato maggiore sud Corea no, che rivela di aver registrato il lancio di più ... (ilmessaggero)

Il leader Nord Corea no Kim Jong Un e la figlia , Kim Ju Ae, alla grande parata militare al ministero della Difesa a Pyongyang, per l'anniversario della ... (liberoquotidiano)

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha chiesto di rivedere la Costituzione per definire il Sud il «Paese ostile numero uno» e codificare l'impegno a… Leggi ...Kim Jong-un ha nuovamente definito la Corea del Sud il «nemico principale» e ha promesso di proteggere il suo Paese attraverso la forza.La Corea del Nord, se attaccata, non esiterebbe a "mettere fine" alla Corea del Sud. Lo ha affermato il leader nordcoreano Kim Jong-un, in un periodo in cui le relazioni tra i due Paesi sono ai minimi ...