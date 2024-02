Corea del Nord | Kim Jong-un si dichiara pronto a occupare la Corea del Sud

Roma, 9 febbraio 2024 - Il leader Nord Corea no Kim Jong-un , rispolverando una dialettica tipica del padre e del nonno, è tornato a definire la Corea ... (quotidiano)

La Nord Corea considera la Corea del Sud il suo principale nemico ed è pronta ad occuparlo in caso di emergenza. Lo ha detto il leader Nord Corea no ... (metropolitanmagazine)

(Adnkronos) – La Nord Corea considera la Corea del Sud il suo principale nemico ed è pronta ad occuparlo in caso di emergenza. Lo ha detto il ... ()

Il leader Nord Corea no: "Burattini sud Corea ni nemico primario più dannoso, occuparli misura saggia" La Nord Corea considera la Corea del Sud il suo ... (sbircialanotizia)

Il leader Nord Corea no Kim Jong-un ha nuovamente definito la Corea del Sud il « nemico principale » di Pyongyang e ha promesso di proteggere il suo ... (feedpress.me)

In Corea del Nord arrivano i primi turisti dopo la riapertura delle frontiere, che erano state chiude a causa della pandemia di Covid-19. Un gruppo ... (periodicodaily)

Roma, 9 feb. (askanews) - Il più grande laboratorio volante al mondo è in Asia per migliorare le misurazioni e le previsioni dell'inquinamento atmosferico nella regione più popolosa del Pianeta. Secon ...Roma, 9 feb. (askanews) - Un gruppo di russi è arrivato all'aeroporto di Pyongyang; sono i primi turisti stranieri a visitare la Corea del ...Dalle sfilate nei centri urbani alla consegna delle buste rosse, ecco come il mondo celebra la Festa di Primavera cinese ...