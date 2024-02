Corea del Nord | Kim Jong-un | “Pronti a invadere la Corea del Sud per la nostra sicurezza”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 febbraio 2024 - Il leaderno Kim-un, rispolverando una dialettica tipica del padre e del nonno, è tornato a definire ladel Sud il "nemico principale" di Pyongyang. Per il "caro leader" la riunificazione con Seul non va ricercata nei negoziati ma nell'uso della forza. Se ladel Sud attaccasse Pyongyang non esiterebbe a "mettere fine" a Seul. "Se il nemico osa usare la forza contro il nostro Paese, prenderemo una decisione coraggiosa che cambierà la storia e non esiteremo a mobilitare tutte le superpotenze (militari) per porre fine a tutto questo", ha detto il leaderno ripreso dall'agenzia Kcna. Kim-un lo ha detto a un evento del ...

Pyongyang, 9 feb. (Adnkronos) - La Nordcorea considera la Corea del Sud il suo principale nemico ed è pronta ad occuparlo in caso di emergenza. Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong Un in occasione del 76° anniversario della...