Coppa del Mondo slittino 2023 2024 | Gufler quinto nella prova di Nations Cup a Oberhof

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Alexchiude alpostodiCup che ha aperto la prima delle due tappe dideldi, in Germania. L’altoatesino ha fatto segnare un buon 43?863, fermandosi a quasi mezzo secondo dal lettone Gints Berzins, 1° in 43?388 davanti. Secondo lo slovacco Jozef Ninis (+0?300) e terzo l’ucraino Anton Durkach (+0?344).di singolo femminile Nina ZoEggeler ha chiuso al secondo posto alle spalle della lettone Sigita Berzina, che con 42?514 ha preceduto l’altoatesina di 0?317. Verena Hofer quarta a 0?607. SportFace.

Si apre in modo positivo per i colori italiani il weekend di Bakuriani, località della Georgia che ospita questa settimana l’undicesimo appuntamento ... (oasport)

Smaltita l’euforia per la conquista della Final Four di Coppa Italia, la Rossetti Market Conad si rituffa nell’avventura del campionato di B2 femminile (girone E), che riparte dopo due week end di ...Jarl Magnus Riiber continua ad aggiornare il libro dei record della combinata nordica internazionale, imponendosi anche nella mass start di Otepää (in Estonia) con una prestazione straordinaria in occ ...La coppa sarà in esposizione nella sala Massari del Comune di Bari fino al 14 febbraio e, dal giorno successivo, al Circolo Tennis Bari. Dal pomeriggio del 17 febbraio gli appassionati potranno ...