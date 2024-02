Convocati Cagliari | due assenze per Ranieri

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Claudioavrà a disposizione ventidue calciatori per la sfida contro la Lazio. Non saranno della gara Ibrahim Sulemana, che ha...

“Il Cagliari Sono stato cinque anni lì e so che non è facile giocarci contro. Sicuramente i rossoblù in casa sono una squadra diversa, questo lo dice la storia perché anche nei miei anni venire a ...Cagliari Lazio, l’attaccante esterno Mattia Zaccagni riuscirà a recuperare per la sfida della 24a giornata alla Unipol Domus L’edizione odierna del quotidiano il Corriere dello Sport ha fatto il punt ...Mercoledì 14 febbraio (ore 14.30) a Lignano Sabbiadoro gli Azzurrini faranno le prove generali in vista della Fase élite dell’Europeo che si terrà in Friuli Venezia Giulia dal 20 al 26 marzo ...