Consigli Fantacalcio | 5 nomi per la 24a giornata

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Adnkronos) – Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 24a. Ovviamente riprende anche il: tocca schierare la formazione in vista di stasera, con Salerntiana-Empoli che aprirà le danze alle 20.45. Di seguito troverete un nomeato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra. Il portiere – Di Gregorio: E’ tornato sui suoi livelli immediatamente. Ci ha messo poco dopo l’infortunio e può continuare su questa strada serenamente anche contro il Verona. Il difensore – Holm: Sembrerebbe esser diventato il titolare sulla corsia di destra dell’Atalanta. Una spina nel fianco continua per gli avversari: il Genoa potrebbe fare difficoltà nel contenerlo. Il centrocampista – Luis Alberto: Pensate che il gol manca addirittura dalla 9adi campionato. Resta la luce principale della Lazio in fase di possesso e con il Cagliari ci sono tutti i presupposti affinchè possa fare bene. L’attaccante – Dia: Riecco Boulaye Dia dal 1?. Titolare e probabilmente anche rigorista contro l’Empoli che si presenta all’Arechi come una squadra non proprio insuperabile. Nei suoi piedi sono riposte le speranze di salvezza della Salernitana. Il nome Mantra – Mckennie (C/W): Si inserisce tanto, ama spaziare ed è pronto per tornare al +3, non ancora trovato in questa stagione. Una C perfetta in questo turno, ma all’occorrenza anche una buona alternativa come W..it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .