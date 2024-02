Confiscati beni per 20 mln di euro a pregiudicato tarantino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidianoper 20 milioni dia un, nella mattinata odierna da parte dei Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto che, con il supporto di personale del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata del Corpo, hanno dato esecuzione al provvedimento, emesso dal Tribunale di Lecce – Sezione Misure di Prevenzione. Il provvedimento ablatorio rappresenta l’epilogo di complesse investigazioni economico-patrimoniali ai sensi della normativa antimafia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce – Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dal Reparto nei confronti di unritenuto “socialmente pericoloso” perché condannato, in via definitiva, per il ...

Tempo di lettura: 2 minutiL’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e confiscati alla criminalità Organizzata, in attuazione delle previsioni ex ... (anteprima24)

Bando per assegnazione a titolo gratuito di beni confiscati , rivolto agli iscritti RUNTS per progetti di recupero e prevenzione da dipendenze ... (puntomagazine)

La lotta alla mafia in Sicilia continua a dare i suoi frutti. Grazie al lavoro incessante dei Carabinieri di Palermo sono stati confiscati beni per ... (monrealelive)

– una confisca di beni per un valore di circa 200.000 euro a carico di Vincenzo Adelfio. – un sequestro di beni per un valore di circa 250.000 euro a carico di Vincenzo Toscano.confisca e sequestro beni a due esponenti di Cosa nostra palermitana +++08:20 - Tentano fuga dal posto di blocco, in auto avevano cocaina e hashish: due arresti a Licata +++08:19 - “Minacce all’ex ...Giù la casa di corte di via Galvani 3 sottratta alla criminalità organizzata. Al suo posto sorgeranno cinque alloggi pubblici. Cinque alloggi pubblici nell'immobile sottratto alla criminalità organizz ...