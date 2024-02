Conduttrice d' eccezione per la terza serata del Festival | Clara sfoggia un Rachel Cut sfilato e un make up look ispirato ad un' estetica che è già virale su Tik Tok

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Se in Mare Fuori interpreta l’audace Crazy J, sul palco di Sanremo 2024Soccini si è distinta come nuova stella beauty : a confermalo (anche) il nuovo taglio di capelli per ladella kermesse, unCut stile anni ’90 con punte lsfilate al millimetro. Beautysanremesi: cinque idee da copiare subito X ...