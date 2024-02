“Concorsi su misura e strane promozioni alla Provincia” | scandalo in Trentino fra sentenze | denunce anonime e interrogazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lo strano caso delladi Trento: è in arrivo una legge che permetterà a 80 “sostituti direttori”, nominati discrezionalmente in passato dgiunta tra funzionari ed assistenti, di diventare direttori con un concorso che conterrebbe elementi di opacità e di discriminazione nei confronti di altri concorrenti. Nel palazzo della politica sta girando un documento anonimo (inviato a numerosi consiglierili) che trae spunto da una sentenza risalente a poco più di un anno fa che aveva condannato l’amministrazionele per una nomina avvenuta senza comparazione tra possibili candidati. L’anonimo, molto bene informato, è probabilmente un dipendente. Afferma che questa procedura è ormai una prassi e che i sostituti-direttori restano in quella carica per qualche anno, maturando titoli per i ...