Concerto di Carnevale al Goldoni

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sarà una domenica speciale quella dell’11 febbraio al Teatrodi Livorno, in pieno. A partire dalle 18, con il pubblico che potrà presentarsi con una maschera o un semplice accessorio per caratterizzare la serata, l’Orchestra del, sotto la guida del suo direttore associato Gianluca Greco, presenterà la brillante sinfonia dalla sua opera “Le maschere” di Pietro Mascagni. Seguirà, del compositore russo Igor Stravinsky, “Pulcinella – Suite da”, una geniale rivisitazione del Settecento napoletano attraverso la rielaborazione delle musiche di un autore fondamentale di quel periodo quale Giovanni Battista Pergolesi. Del compositore argentino Astor Piazzolla, “Aconcagua”,per bandoneon, percussioni e orchestra d’archi, che vedrà come bandoneon solista Fabio ...

via Monte Cervialto e la Biblioteca Ennio Flaiano ci sarà “Carnival Party”: una grande festa con concerto, giocolieri, trampolieri e dj set in programma dalle 16 alle 19. Gran finale dei ...Un pittore carrista", si terrà un concerto gratuito sulla storia delle musiche del Carnevale di Viareggio. La mostra, che raccoglie oltre 100 opere del pittore carrista Nilo Lenci, sarà aperta fino al ...a partire dalle 17 si terrà il concerto dal vivo de “I Pupazzi”, per un pomeriggio all’insegna del divertimento per tutti. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero. Ma anche in altri ...