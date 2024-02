Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Impossibile non ricordare ancora a memoria il testo di Non amarmi. Quella canzone ebbe un successo enorme. Entrava in testa e non andava più via. Nel 2000, la versione spagnola di “Non Amarmi”, interpretata da Jennifer Lopez e Marc Antony, vende 8 milioni di copi. Non è un caso. A cantarla sono due interpreti diventati loro malgrado meteore sanremesi."Non ho mai rischiato di perdere la testa, perché avevo sempre pensato che il successo fosse un qualche cosa di transitorio. Che oggi ci poteva essere e domani no. Il successo non è tutto di una persona. Non è tutto nella vita".diventa una meteora sanremese dopo ben due vittorie all'Ariston, la prima nel 1992, in coppia con, nella categoria Nuove Proposte, due anni dopo tra i Campioni con ...