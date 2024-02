Comune di Pomezia – Il M5S | “Con le dimissioni della vicesindaca | le seconde in 8 mesi | la Sindaca Felici vada a casa subito”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “Ladi. Con le, lein otto, e con ledi altri due assessori, Veronicaperde praticamente metàsua Giunta in poche ore. Probabilmente è un record. Sono ore cruciali in questa maggioranza, nella quale assistiamo a un balletto tra consiglieri che vanno, come Schiumarini che passa al Gruppo misto, e che vengono, come Valle che passa da FdI alla Lega. Il segnale politico è devastante, ed è chiaro che lanon ha più la piena fiducia dei suoi e non riesce a contenere il malcontento interno. Quale futuro può esserci per ...