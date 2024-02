Como-Brescia | Serie B | promozione e playoff | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un derby lombardo che animerà il venerdì dedicata allaB aprendo, di fatto, la ventiquattresima giornata di questo campionato. È una sfida regionale d’alta classifica che incrocerà, fortemente, la rincorsa allae la voglia di mantenersi il postotentando, perché no, di migliorare ulteriormente il piazzamento in graduatoria. Finisse così il torneo, queste due compagine sarebbero qualificate di diritto al torneo di fine regular season con diverse implicazioni. Sono punti pesanti, quindi, quelli che verranno messi in palio al Sinigaglia di, dove i lariani padroni di casa attenderanno ilospite che dovrà compiere pochi chilometri per conoscere il proprio destino in questo elettrico venerdì sera. I ragazzi di Cesc Fabregas sono attualmente al ...