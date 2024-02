Commisso | State vicini alla squadra Imbarazzanti invenzioni sul rapporto con Italiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Firenze, 9 febbraio 2024 - Attraverso il sito ufficiale del club viola è tornato a parlare Rocco. Un intervento telefonico all'interno della trasmissione 'Buongiorno Viola Park', nel quale il presidente della Fiorentina ha di fatto chiesto ai tifosi di rimanere al fianco della, nonostante i risultati dell'ultimo mese non siamo piaciuti nemmeno a lui. “Sono tornato in America il 19 novembre e tra poco spero di tornare a Firenze - esordisceda New York -. In questi giorni ho avuto modo di parlare con tutta la, i dirigenti, il mister e lo staff. Io difendo sempre i miei ragazzi, continuerò a farlo. Non sono contento nemmeno io degli ultimi risultati, ma ho ricordato ai ragazzi che questa stagione, per quanto riguarda la mia gestione, è tra le migliori che abbiamo avuto. Ricordo a tutti ...

"Ero bambino quando Hamrin giocava con la Fiorentina, per me era un idolo, lo ammiravo. Ricordo ancora quando l'ho conosciuto a Coverciano qualche anno fa. In questi giorni siamo stati vicino ai suoi ..."Con Italiano parlo spesso, ha la nostra massima stima. Trovo imbarazzante chi racconta che tra me e lui ci sia un pessimo rapporto". Così il presidente della Fiorentina, in collegamento telefonico co ...Commisso poi ha difeso anche il capitano della squadra, Cristiano Biraghi: "Sono state usate parole cattive e sbagliate nei confronti di Biraghi. Un ragazzo che lotta per la nostra maglia".