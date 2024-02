Commisso Fiducia in Italiano | non contento degli ultimi risultati

Nel quartier generale proseguono le prove anti-Sassuolo. "Toro d'assalto: Zapata come ariete e Ilic da incursore, è il piano per il blitz" il titolo proposto da La Gazzetta dello Sport di oggi. "Juric ...Lo stesso Commisso ha voluto chiarire che non esiste nessun problema Italiano, rinnovando al tecnico la sua fiducia: "Parlo spesso con Vincenzo Italiano e ovviamente ha la nostra completa fiducia. Ha ...Commisso ha commentato il momento delicato della squadra che ...Sul rapporto con mister Vincenzo Italiano: "Ci parlo spesso. Ha la nostra completa fiducia. In questi anni ha fatto un lavoro ...