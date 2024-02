Commercio in crisi | chiudono 111mila negozi | aprono solo gli stranieri

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il boom dell?e-commerce - il giro d?affari ormai supera i 54 miliardi di euro - non ha certamente aiutato le botteghe tradizionali. E non è stato minore l?effetto (negativo)...

L’escalation della crisi in medio oriente sta penalizzando le esportazioni made in Italy e l’approvvigionamento di prodotti essenziali per la ... (ilfoglio)

Il boom dell’e-commerce - il giro d’affari ormai supera i 54 miliardi di euro - non ha certamente aiutato le botteghe tradizionali. E non è stato minore l’effetto ...Un censimento dettagliato faciliterà l’incontro fra domanda e offerta. Il Comune istituisce un tavolo di lavoro per il rilancio delle botteghe.Il centro storico di Guastalla è sempre meno attrattivo, con la chiusura di negozi e la crisi del commercio ambulante. Un nuovo progetto per un centro commerciale solleva dubbi sulla sua influenza sul ...