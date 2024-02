Comfort e qualità Lo stile Valleverde guarda all’export

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) di Eva Desiderio Ventimila paia di scarpe perse o meglio disperse in mare, per un valore di 600mila euro. Sono le calzatureche erano a bordo della portacontainer Koi di Cma Cgm rimasta vittima di un bombardamento nel Mar Rosso con conseguente incendio a bordo per mano dei miliziani Houthi colpita mentre era in rotta verso l’Italia, attesa a metà di questo mese a Genova e proveniente da India, Golfo Persico e Arabia Saudita fino al Mediterraneo. "Ancora non abbiamo notizie delle nostre calzature – afferma con non poca preoccupazione Elvio Silvagni, presidente di Silver 1 che ha rilanciato il marchioda quando lo ha acquisito nel 2015–. E adesso che c’è il Capodanno cinese tutto si bloccherà ancora di più. Dopo tante disgrazie che la nostra industria ha passato, compresa l’alluvione a Lugo, ancora non si vede nulla. Ma noi teniamo ...