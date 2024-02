Come tenere pulite le fosse biologiche | i trucchi efficaci

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La fossa biologica è un serbatoio che raccoglie le acque reflue, il quale viene installato presso quei condomini o quelle abitazioni private che non possono, per svariati motivi, collegarsi alla fognatura comunale. Al suo interno finiscono le acque nere (lo scarico del wc) e le acque grigie (provenienti dal lavabo, dalla doccia e dalla cucina). È chiaro, dunque, che la sua manutenzione è davvero importante per evitare malfunzionamenti o cattivi odori: vediamopulire la fossa biologica. Che cos’è la fossa biologica Non tutti possono convogliare le proprie acque di scarico nelle fognature comunali: nel caso in cui ciòimpossibile, è necessario adottare una fossa biologica dove scaricare le acque reflue. Si tratta,abbiamo visto, di un serbatoio al cui interno esiste una suddivisione in due compartimenti. In quello più ...