Come smettere di mangiarsi le unghie | tre infallibili metodi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Da un punto di vista medico, l’onicofagia è l’abitudine dile, un comportamento compulsivo che può interessare adulti e bambini e che viene classificatoun disturbo comportamentale, legato alla difficoltà di controllare gli impulsi. Proprio per questo, impararedileè estremamente difficile. L’abitudine di rosicchiarsi le, però, non è solo sgradevole, ma anche potenzialmente pericolosa. La punta delle dita o le pellicine, infatti, potrebbero essere più vulnerabili a germi e batteri, finendo per infettarsi. Senza considerare che il continuo sfregamento dei denti contro le...