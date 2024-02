Come farsi crescere la barba la prima volta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Se c'è una cosa che a tutti gli uomini è venuta in mente unanella vita è “starei con lalunga?”. Se sei uno di quelli leggi attentamente la nostra guida. Non è facile ma neanche impossibile, è una maratona, non una 100 metri piani. Serve una strategia mirata, step indispensabili, pazienza e buon senso. I geni giocano un ruolo fondamentale per capire se è fattibile o meno. Che tu voglia un look vichingo o uno stile professionale ben rifinito e invidiabile ti guidiamo noi, passo per passo, in questo percorso. Iniziamo!la: identifica il tuo obiettivo, ma cerca di essere realistico L'analisi dei peli che hai sul viso è un punto di partenza essenziale. Se hai unagià folta di suo, che cresce velocemente il ...