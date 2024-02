Combinata nordica | Riiber si impone nella mass start di Otepää con la gara perfetta 4 azzurri a punti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Jarl Magnuscontinua ad aggiornare il libro dei record dellainternazionale,ndosi anchedi(in Estonia) con una prestazione straordinaria in occasione della primadel weekend valevole per la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024. Il fenomeno norvegese, con la vittoria odierna, ha staccato di un’unità il finlandese Hannu Manninen diventando il primo di sempre a collezionare 8 affermazioni individuali consecutive nel circuito maggiore.si è spinto inoltre a quota 21 podi di seguito in gare di primo livello (2 ai Mondiali di Planica e 19 in Coppa del Mondo), portandosi a -1 dalla tripla cifra di top3 in carriera. Il 26enne di ...

Proseguono i Campionati Mondiali Junior 2024 di combinata nordica, in corso di svolgimento a Planica (in Slovenia) fino a domenica 11 febbraio. Dopo il team event misto inaugurale, vinto dalla Germani ...Svezia protagonista nell'ultima giornata di gare individuali della categoria junior in quel di Planica, con i trionfi di Evelina Crusell e Alvar Myhlback nelle 10 km TC. Per l'Italia nessuna medaglia: ...