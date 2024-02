Combinata nordica | Mondiali Junior 2024 | Korhonen e Walcher si aggiudicano i titoli individuali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Proseguono i Campionatidi, in corso di svolgimento a Planica (in Slovenia) fino a domenica 11 febbraio. Dopo il team event misto inaugurale, vinto dalla Germania davanti a Giappone e Norvegia, quest’oggi si sono disputate le due Gundersen(5 km di fondo per le donne, 10 per gli uomini) con salto su trampolino piccolo. Andiamo in ordine cronologico e partiamo dalla competizione femminile, che ha visto il trionfo della grande favorita finlandese Minja(già capace di salire sul podio in Coppa del Mondo) in volata sull’americana Alexa Brabec, medaglia d’argento recuperando ben otto posizioni sugli sci stretti. Bronzo alla tedesca Ronja Loh a 11? dalla vetta. Fuori dalla top10 le italiane: 11ma Giada Delugan a ...