Combinata nordica femminile | Westvold Hansen torna alla vittoria nella mass start di Otepää Gianmoena migliore delle azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dopo ben sette gare di attesa, Gydae si imponedi(in Estonia) in occasione della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 di. Prima di questo digiuno (iniziato lo scorso dicembre a Ramsau), la fuoriclasse norvegese aveva inato una clamorosa sequenza di 15 successi consecutivi in gare individuali di primo livello. Quella di oggi è la 21ma affermazione in carriera nel circuito maggiore per la detentrice della Sfera di Cristallo, brava a difendersigrandeprova con partenza in linea sulla distanza di 5 km (chiudendo in ...