Colle | su foibe muro di silenzio e oblio

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 12.35 "Undie disi formò intorno alle sofferenze di migliaia di italiani massacrati nelleo inghiottiti in campi di concentramento" o spinti "ad abbandonare case,ricordi, speranze,terre,di fronte alla minaccia dell'imprigionamento se non all'eliminazione fisica".Così il presidente Mattarella per il Giorno del Ricordo. Il Presidente ha ricordato "le responsabilità del fascismo"nella guerra e il "contributo di civili e militari alla lotta di liberazione. Ciò non evitò" quel che accadde sul confine orientale.