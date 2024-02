Clamoroso in Coppa di Francia | il Rouen terza divisione elimina il Monaco di Hutter ai rigori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024)colpo di scena negli ottavi di finale delladi2023/2024. Una squadra della, il, hato ilaidopo l’1-1 nei 90? di gioco (da regolamento non ci sono i supplementari), e si è così qualificata per i quarti di finale, dove troverà un’altra squadra che non gioca in Ligue 1 come il Valenciennes. Può succedere di tutto nellanazionale transalpina, anche che la formazione del Principato possa subire una clamorosazione ai calci di rigore contro una rivale con cui vi è una differenza di due categorie. Nel primo tempo su rigore è Balogun, noto per gli intrighi di mercato in estate con l’Inter, a sbloccare la partita, ma nel ...