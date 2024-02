“Città spugna” Stop alle piene progetti al via

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un ambizioso piano per contrastare gli allagamenti causati da nubifragi e trombe d’aria, che sempre più spesso minacciano l’intero territorio metropolitano, causando danni economici importanti e soprattutto disagi di ogni genere ai cittadini. Opera diventa “”. Mercoledì scorso è stato infatti presentato il progetto che prevede ben 6 interventi per riqualificare un’area totale di 30mila metri quadrati per un investimento complessivo di oltre 3milioni di euro per gestire meglio piogge e bombe d’acqua ma anche contrastare la formazione di isole di calore. In particolare, gli interventi prevedono la riqualificazione di un tratto di via di Vittorio e della piazza pedonale mediante nuova pavimentazione drenante e nuove aiuole infiltranti e la disconnessione dalla rete fognaria di 3mila 600 metri quadri di superfici stradali mediante ricorso ad ...